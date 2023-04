Published: 05 Apr 2023 10 AM Updated: 05 Apr 2023 10 AM

Sai Sudharsan: `இன்னும் 2 வருசத்துல அவர் ரேஞ்சே வேற' - ஆட்ட நாயகன்; தமிழக வீரர்; யார் இந்த சுதர்சன்?

DCvsGT : `இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் இவர் இந்திய அணியில் முக்கிய இடத்தைப் பிடிப்பார்' - டெல்லிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்ற தமிழக வீரர் சாய் சுதர்சன் பற்றி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்ட்யா

Sports Sai Sudharsan