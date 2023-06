Published: 07 Jun 2023 8 AM Updated: 07 Jun 2023 8 AM

WTC Final: இந்திய அணியின் ஃபார்ம் ஓகேதான்; ஆனால், வானிலை ஒத்துழைக்குமா? சாம்பியனாகப்போவது யார்?

இந்திய அணியின் பேட்டிங் யூனிட் கடந்த சில ஆண்டுகளை விட இப்பொழுது நன்றாகவே இருக்கிறது. புஜாரா, விராட் கோலி, ரஹானே பேட்டில் இருந்து ரன் வரும் பொழுது, ரிஷப் பண்ட் பேட்டிங் யூனிட்டில் இல்லாதது பெரிய பிரச்னையாகவே தெரியாது என்பதுதான் உண்மை.

