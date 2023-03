Published: Just Now Updated: Just Now

IND v AUS: கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இந்தியா ஆல் அவுட்; ஏறி அடிக்கும் ஆஸ்திரேலியா; முதல் நாள் எப்படி?

எதிர்பாராதவிதமாக கண் இமைக்கும் நேரத்தில் இந்திய அணி ஆல் அவுட் ஆக, ஆஸ்திரேலிய அணி திடகாத்திரமாக பேட்டிங் ஆடி வருகிறது.

Sports IND v AUS