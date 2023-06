Published: 29 Jun 2023 10 AM Updated: 29 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

ICC World Cup: `இடது கை பேட்டர்கள் எங்கே?'- உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணி எப்படிச் சாதிக்கப் போகிறது?

இடது கை பேட்டர்கள் இல்லாமல் உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணி எப்படிச் சாதிக்கப்போகிறது? ஒரு விரிவான அலசல்...