Published: Just Now Updated: Just Now

KKR உடன் தோல்வி; மனஅழுத்தம்; வைரஸ் தொற்று; 7 கிலோ எடை குறைந்த யாஷ் தயாள்!

யாஷ் தயாள் குறித்த விமர்சனங்களுக்கு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா விளக்கமளித்திருக்கிறார்.

Share