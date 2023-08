Published: Just Now Updated: Just Now

IND vs WI: ``இது கற்றுக் கொள்வதற்கான நேரமென்று நினைக்கிறேன்"- தோல்வி குறித்து ஹர்திக் பாண்டியா

விக்கெட்டுகள் ஒருபுறம் சரிந்துகொண்டே இருந்தது. இதன் காரணமாக எங்களுக்குத் தேவையான 160 ரன்களை எடுக்க முடியவில்லை - ஹர்திக் பாண்டியா