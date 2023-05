Published: 30 May 2023 11 AM Updated: 30 May 2023 11 AM

CSK v GT: ``இந்தக் கோப்பை தோனிக்குத்தான் என்று எழுத்தப்பட்டுவிட்டது"- ஹர்திக் பாண்டியா நெகிழ்ச்சி