Published: 19 May 2023 5 PM Updated: 19 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Jofra Archer: ``ஒரு ரூபாய்கூட கொடுக்கக் கூடாது" - ஆர்ச்சரை விமர்சித்த சுனில் கவாஸ்கர்

இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் வீரர் ஆர்ச்சரை கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.