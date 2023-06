Published: Just Now Updated: Just Now

"தோனி, கோலி உடனான சண்டை உண்மைதான் ஆனால்..." - கவுதம் கம்பீர் சொல்வது என்ன?

இந்திய அணி குறித்தும், தோனி, விராட் கோலி உடனான தனது உறவு குறித்தும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான கவுதம் கம்பீர் பேசியிருக்கிறார்.