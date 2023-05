Published: 04 May 2023 2 PM Updated: 04 May 2023 2 PM

`தோனியின் ஓய்வு முடிவு பற்றிக் கேட்காதீர்கள்'- தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்த சேவாக்

தோனியின் ஓய்வு முடிவு குறித்துப் பலரும் அடிக்கடி கேள்விகளை எழுப்பி வருவதற்கு, இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் விரேந்திர சேவாக் தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

