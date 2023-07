Published: Just Now Updated: Just Now

"ரோஹித் சர்மாவிடமிருந்து நான் நிறைய எதிர்பார்த்தேன். ஆனால்.." -சுனில் கவாஸ்கர் வருத்தம்!

ரோஹித் சர்மாவின் கேப்டன்ஸி பெரும் ஏமாற்றத்தைத் தருவதாகவும், ஐபிஎல்லில் நன்றாக விளையாடிய பலர் வெளிநாடுகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடவில்லை என்று சுனில் கவாஸ்கர் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.