Published: 06 Aug 2023 11 AM Updated: 06 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``ஷாகின் ஷா கிடையாது; மிகச்சிறந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் இவர்தான்" - தினேஷ் கார்த்திக்

இந்திய அணியின் கிரிக்கெட் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் மிகச்சிறந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர் யார் என்று தனது கருத்தைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.