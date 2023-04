Published: Just Now Updated: Just Now

Dhoni : `15 வருடத்தில் இதுதான் முதல் முறை; ரசிகர்கள்... ' - சேப்பாக்கத்தில் நெகிழ்ந்த தோனி!

3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சேப்பாக்கத்தில் நடக்கும் ஐ.பி.எல் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விளையாடுகிறது. டாஸ் முடிந்த பிறகு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் தோனி சேப்பாக்கம் குறித்து நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியிருக்கிறார்.

Sports தோனி | Dhoni