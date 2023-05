Published: 18 May 2023 12 PM Updated: 18 May 2023 12 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Dhoni : விளம்பர விதிமுறை மீறல் தோனிக்கு முதலிடம்; சர்ச்சைப் பின்னணி!

விளம்பர தரநிலை கவுன்சில் (Advertising Standards Council of India) விளம்பர விதிமுறைகளை மீறியவர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறது.