Published: 06 May 2023 7 AM Updated: 06 May 2023 7 AM

CSKvMI: வெயிலோடு உறவாடிய மும்பை; தோனியின் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்; பயிற்சியில் என்ன நடந்தது?