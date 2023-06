Published: Just Now Updated: Just Now

TNPL 2023: கடைசி ஓவரில் மோசமான சாதனையைச் செய்த சேலம் - தட்டித்தூக்கிய சேப்பாக் கில்லீஸ் அணி

டிஎன்பிஎல் 2வது லீக் போட்டியில் சேப்பாக் அணி, சேலம் அணியை 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருக்கிறது.