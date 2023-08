Published: Just Now Updated: Just Now

`பழங்குடிகளை ஒன்றிணைக்கும் கிரிக்கெட்!' - நல்லிணக்கத்துக்காக மசினகுடி மக்களின் புது முயற்சி

நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதியில் வாழும் பல்வேறு பழங்குடி இனத்தவர்கள் மற்றும் பழங்குடி சாராத பிற மக்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களுக்குள் சாதி, மத பேதமின்றி நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் கிரிக்கெட் தொடர் ஒன்றை நடத்தியிருக்கின்றனர்.

Sports Nilgiri Cricket