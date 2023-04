சென்னை கம்பேக் கொடுக்கும் அந்த 2018 சீசனின் முதல் போட்டியே வான்கடேவில் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக. சென்னையும் மும்பை இந்தியன்ஸும் பரம வைரிகள். இரண்டாண்டுகள் கழித்து சென்னை ஆடும் போட்டி என்பதால் சென்னை அணி வென்றே ஆக வேண்டிய சூழல். ஆனால், சென்னை அணி அந்தப் போட்டியை ஆடிய விதத்தைப் பார்க்கையில் வெல்வதற்கான அறிகுறியே தெரியவில்லை. ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் சோர்ந்துபோயிருந்தனர். அப்போதுதான் இன்னொரு மேஜிக் நடந்தது. சேஸிங்கில் அந்தக் கடைசி 3-4 ஓவர்களில் ப்ராவோ ஒற்றை ஆளாக நின்று மும்பை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். வெல்லவே முடியாது எனும் சூழலிலிருந்து அசகாய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது, சென்னை அணி. `ஜெயிச்சா இப்படி ஜெயிக்கனும்' என்பது போன்ற வெற்றி அது. அங்கிருந்து சென்னை அணிக்கு எல்லாமே புலிப்பாய்ச்சல்தான். இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறி சன்ரைசர்ஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது.

‘Comeback That's What We've Known for' (நாங்கள் மீண்டுவருவோம், அதுதான் எங்கள் அடையாளம்) என தோனி இப்போதெல்லாம் மாஸாக வசனம் பேசுகிறாரே அதற்கான தொடக்கப்புள்ளி இந்த சீசன்தான். இந்த 2023 சீசனிலும் ரசிகர்கள் இப்படி ஒரு கம்பேக்கைத்தான் சென்னையிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள். நடக்குமா?