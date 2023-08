Published: Just Now Updated: Just Now

TNCA: ரூ.2.5 கோடி செலவில் மீண்டும் வரும் புஜ்ஜி பாபு தொடர் - தோனி வைத்த கோரிக்கை என்ன தெரியுமா?

2018-ம் ஆண்டிலிருந்து நடத்தப்படாத இந்தத் தொடரை கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடத்த தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

Sports TNCA Press Meet