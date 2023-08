Published: 17 Aug 2023 11 AM Updated: 17 Aug 2023 11 AM

Ben Stokes: ஓய்வு முடிவைத் திரும்ப பெற்றுக்கொண்ட பென் ஸ்டோக்ஸ்!-உற்சாகத்தில் இங்கிலாந்து ரசிகர்கள்

அக்டோபர் மாதம் நடைபெறவுள்ள 50 ஓவர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து அணியின் பயிற்சியாளரும், கிரிக்கெட் வாரியமும் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.