Published: Just Now Updated: Just Now

"கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியது ஏன் என்பதை விராட் கோலி மட்டுமே விளக்க முடியும்"- சவுரவ் கங்குலி

"கோலி டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகிய பிறகு அந்த இடத்திற்கு ரோகித் தான் சரியான நபர் என்று நாங்கள் எண்ணினோம்"-சவுரவ் கங்குலி