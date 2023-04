Published: 16 Apr 2023 7 AM Updated: 16 Apr 2023 7 AM

சவுதி அரேபிய லீகில் ஆடப்போகும் இந்திய வீரர்கள்; என்ன சொல்கிறது பிசிசிஐ ?

சவுதி அரேபியா தற்போது தங்களது நாட்டிலேயே உலகின் பணக்கார டி20 லீக்கை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றது. அதில் இந்திய வீரர்கள் ஆடுவார்களா எனும் கேள்வியும் கூடவே எழுந்துள்ளது.

