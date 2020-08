Babar Azam: அது `Fab Four’ அல்ல... `Fab Five’ - இங்கிலாந்திலும் மிரட்டும் பாபர் ஆசம்!

தற்போதைய கிரிக்கெட் உலகின் முக்கிய வர்ணனையாளர்களில் ஒருவர் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் நாசர் ஹுசைன். இங்கிலாந்து மண்ணில் பாபர் ஆசமின் ஆட்டத்தை அவர் மிகவும் பாராட்டி இருக்கிறார். ``இந்த ஆட்டத்தை ஆடியது இந்திய கேப்டன் கோலியாக இருந்தால் அனைவரும் பேசி இருப்பார்கள். ஆனால், ஆடியவர் பாபர் ஆசம் என்பதால் யாரும் பேசவில்லை. பாபர் ஆசம், இளம் வீரர்; சிறப்பாக ஆடுகிறார். கிரிக்கெட் உலகில் Fab Four எனக் கோலி, ஸ்மித், வில்லியம்சன் மற்று ரூட் ஆகியோரைச் சொல்கிறார்கள். ஆனால், அது Fab Four அல்ல... Fab five. ஐந்தாவது வீரர் பாபர் ஆசம்” என்றார். பாபர் ஆசம் பலமுறை இந்திய கேப்டன் விராட் கோலியுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.