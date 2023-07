Published: Just Now Updated: Just Now

Ashwin: `கீழே விழுந்தா கெத்தா எந்திரிக்கணும்!' - அஸ்வின் உடைத்த ரெக்கார்டுகளும் சொல்லும் மெசேஜூம்!

"வீழ்ச்சிகளைச் சந்திக்கும்போது உங்களுக்கு இரண்டு வாய்ப்புகள்தான் இருக்கின்றன. ஒன்று, நீங்கள் அதைப்பற்றி புகார் கூறலாம் அல்லது அந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளலாம். இதில் நான் இரண்டாம் வகை!" - அஸ்வின்

Sports Ashwin