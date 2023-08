Published: Just Now Updated: Just Now

Ashes 2023: வெற்றியுடன் விடைபெற்ற பிராட்; ஆனாலும் கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவுக்குதான்! ஆஷஸில் என்ன நடந்தது?

ஆட்டநாயகன் விருதை இங்கிலாந்து அணியின் கிறிஸ் வோக்ஸும், தொடர் நாயகன் விருதை ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் வென்றனர்.

Sports Pat Cummins