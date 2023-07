Published: Just Now Updated: Just Now

Ashes: டிராவுக்குக் காரணம் ஸ்டோக்ஸின் அலட்சியமா? ஆஷஸ் டிராபியைத் தக்கவைத்துக்கொண்ட ஆஸ்திரேலியா!

கடைசி போட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றாலும் தொடர் டிராவில் முடிவடையும் என்பதால் ஆஸ்திரேலியா ஆஷஸ் கோப்பையை தக்கவைத்துக்கொண்டது. இதனால் இங்கிலாந்து ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் உள்ளனர்.

Sports Ben Stokes