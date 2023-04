Published: 19 Apr 2023 11 AM Updated: 19 Apr 2023 11 AM

Arjun Tendulkar: "நீ அதை மட்டும் செய்!"- அர்ஜுனுக்கு அப்பா சச்சின் சொன்ன அட்வைஸ் என்ன தெரியுமா?

அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் தனது தந்தையான சச்சின் டெண்டுல்கர் தனக்கு வழங்கிய சில அறிவுரைகள் குறித்துப் பகிர்ந்துள்ளார்.

