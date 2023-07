Published: Just Now Updated: Just Now

West Indies: ஒருங்கிணைவற்ற அணி; அலட்சிய அசோசியேஷன்; வெஸ்ட் இண்டீஸ் உலகக்கோப்பையில் இல்லாத பின்னணி?

வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி, கரீபியன் தீவுகளில் உள்ள பிரிட்டிஷ் ஆளுகைக்குட்பட்டு பிறகு விடுதலை பெற்ற 15 தீவுகளில் உள்ள வீரர்களின் தொகுப்பே ஆகும். அவர்கள் வெவ்வேறு நாடுகளின் கூட்டமைப்பு என்பதால் தொடக்கத்தில் வீரர்கள் ஒரு அணியாக சேர்ந்து விளையாடியதே பெரிதாக சோபிக்கவில்லை.

Sports West Indies