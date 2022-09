கம்பீரின் விமர்சனம் சரியா? டிகே ஆடும் அந்த 10-15 பந்துகள் இந்திய அணிக்கு ஏன் முக்கியம் தெரியுமா?

கம்பீர் குறையாகச் சொல்லும் அந்த 10-12 பந்துகளை எதிர்கொள்ளும் திறனுக்காக மட்டும்தான் டிகே பெங்களூரு அணியால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவர் பெங்களூரு அணிக்காக ஏற்படுத்திய தாக்கத்தைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமெனில் இன்னும் 10 பக்கத்திற்கு பாராட்டுப் பத்திரம் வாசிக்கலாம். வெறும் 10-12 பந்துகளை எதிர்கொண்டு பெங்களூரு அணிக்காகச் செய்ததை டிகே இங்கே இந்திய அணிக்கும் செய்ய வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் இந்திய அணியின் எதிர்பார்ப்புமே கூட.

தினேஷ் கார்த்திக் குறித்து கம்பீர் விமர்சிப்பது இது முதல் முறையல்ல. சில மாதங்களுக்கு முன்பு தென்னாப்பிரிக்கவிற்கு எதிராக தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு மேட்ச் வின்னிங் இன்னிங்ஸை ஆடியிருந்த சமயத்திலுமே கம்பீர் டிகே-வைக் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். அந்தச் சமயத்தில் கம்பீருக்குப் பதில் சொன்ன கவாஸ்கர், 'Don't look at the man's age, look at the performances' எனக் கூறியிருப்பார். அதையேத்தான் இங்கேயும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.