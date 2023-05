Published: 03 May 2023 12 PM Updated: 03 May 2023 12 PM

Chepauk: திரண்டு வந்த பெண்கள்; கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்;போலீஸ் தடியடி! சேப்பாக்கம் ஸ்பாட் விசிட்

பட்டாபிராமன் கேட்டின் முன்பு ஆரம்பிக்கும் இந்த 2000 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கான இந்த வரிசையே வளைந்து சேப்பாக்கம் இரயில் நிலையம் வரை நிற்கிறது. இடையிடையே கூட்டத்தை ப்ளாக் ப்ளாக்காக பிரித்து நெரிசலைத் தவிர்க்கவும் போலீசார் முயன்று வருகின்றனர்.

News சேப்பாக்கத்தில் டிக்கெட் வாங்க திரண்ட மக்கள்

