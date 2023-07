Published: 06 Jul 2023 10 AM Updated: 06 Jul 2023 10 AM

`ஆசியாவிலேயே சிறந்த தடகள வீரர்' - வாழ்த்து மழையில் நனையும் தமிழக வீரர்!

சிறந்த தடகள வீரராக தேர்வானதைத் தொடர்ந்து செல்வ பிரபுவுக்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.