Published: Just Now Updated: Just Now

Wrestlers Protest: மல்யுத்த வீராங்கனைகளுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய `1983' கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை அணி!

1983 -ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள் இணைந்து மல்யுத்த வீராங்கனைகளுக்கு ஆதரவாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

Sports 1983 indian cricket players, wrestlers