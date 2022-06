Rafael Nadal: உங்கள் இதயத்தை சீராக்க நடாலின் சடங்குகள் தேவை!

அரங்கத்திற்குள் நுழைந்து துண்டுகளை அழகாக விரித்து வைத்துவிட்டு, அதனருகே டீ ஷர்ட்களையும் வைத்துவிட்டு, தன் எனர்ஜி டிரிங்கையும், தண்ணீர் பாட்டிலையும் அந்த கற்பனை வட்டத்திற்குள் பத்திரமாக வைத்துவிட்டப் பிறகுதான் நடாலின் டென்னிஸ் தொடங்கும். அதன்பிறகு எத்தனை முறை களத்தில் குதிக்கவேண்டும், எத்தனை முறை பந்தைத் தட்டவேண்டும் என எல்லாமே புரொக்ராம் செய்ததுபோல் நடக்கும்.

Federer and Me: A Story of Obsession புத்தகத்தை எழுதிய வில்லியம் ஸ்கிடில்ஸ்கி, நடாலின் அந்த வழக்கங்கள் எவ்வளவு எரிச்சலூட்டும் என்று எழுதியிருப்பார்.

“Nadal’s compulsion seem potentially limitless. Where does such behavior end? Is the pre-match ritual preceded by the pre pre-match ritual? At what point following the victory, the preparation for the next match begin? Is any portion of Nadal’s life not under the sway of some compulsion? Is the man capable of relaxing?” - இப்படியாக கேள்விகளை எழுப்பியிருப்பார் வில்லியம் ஸ்கிடில்ஸ்கி.