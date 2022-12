புது நாயகனின் எழுச்சிக் கதை!

சிறிய அணிகள் பெரிய அணிகளை வீழ்த்தியதை அதிசயம் ஆச்சர்யம் என ஒரு வர்ணிப்புக்காகப் பேசினாலும், உண்மையிலேயே அந்த அணிகளின் கடின உழைப்பிற்கும், உத்வேகத்திற்கும் கிடைத்த வெற்றிகள்தான் அவை. எந்தச் சிறிய அணிக்கும் முழுமையாக சௌகரியமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. ஜெர்மனியை வீழ்த்திய போட்டியில் ஜப்பான் அணி வெறும் 17% மட்டுமே பந்தைத் தங்கள் ஆளுகைக்குள் வைத்திருந்தது. இவ்வளவு குறைவான சமயத்திற்கு பந்தை வைத்திருந்து உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியை வேறெந்த அணியுமே வென்றதில்லை. சவுதி அரேபியா அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்திய சமயத்திலும் சவுதியின் பயிற்சியாளர் ஹெர்வ் ரெனார்டு வீரர்களிடம் ஆவேசமாகப் பேசிய வீடியோ ஒன்றும் வைரலானது. ‘மெஸ்ஸி அட்டாக் செய்துவருகிறார். நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யாமல் நிற்கிறீர்கள். வேண்டு மானால் அங்கேயே அவருடன் நின்று போட்டோ எடுத்துக் கொள்கிறீர்களா? Come on guys! This is the World Cup! Give everything!’ என அவர் பேசியிருந்தார். சவுதி வீரர்கள் இரண்டாம் பாதியில் உயிரைக் கொடுத்து ஆடி வென்றார்கள். இதுதான் இந்த உலகக்கோப்பையில் அத்தனை சிறிய அணிகளின் கதையாட லாகவுமே இருந்தது. தென்கொரிய வீரர் சன் ஹெங் மின் போர்ச்சுகலை வீழ்த்திவிட்டு சிந்திய கண்ணீர், உழைப்பின் அறுவடையைக் காத்திருந்து தரிசித்த பேரானந்தத்தின் வெளிப்பாடு.