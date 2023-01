அலியின் அரசியலும் அந்த ஒரு சாம்பியன்ஷிப்பும்!

இப்போது அலி ஃபோர்மனை சவாலுக்கு அழைக்கிறார். அலி Vs ஃபோர்மன் ஹெவி வெய்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ‘Rumple in the Jungle' என்ற பெயரில் காங்கோ நாட்டில் நடந்தது. அந்தச் சமயத்தில் உலகம் முழுவதிலும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய போட்டியாக இது இருந்தது. தொலைக்காட்சியில் மட்டுமே 100 கோடி பேர் இந்தப் போட்டியைக் கண்டு களித்திருக்கின்றனர். இந்தப் போட்டியின்போது அலிக்கு 32 வயது. ஃபோர்மனுக்கு 25 வயது. வீழ்த்தவே முடியாதவர் எனும் நிலையிலிருந்து அலி ஒரு படி கீழே இறங்கிய நிலையில் இருந்தார். சில வீரர்களிடம் வீழ்ந்தும் போயிருந்தார். ஆனால், ஃபோர்மன் 40-0 என பிரமிக்க வைக்கும் ரெக்கார்டை வைத்திருந்தார். கிட்டத்தட்ட லிஸ்டனை வீழ்த்தியபோது அலி என்ன ஃபார்மிலிருந்தாரோ, அதே ஃபார்மில்தான் ஃபோர்மனும் இருந்தார். அலிக்கு மிகப்பெரிய சவால் காத்திருந்தது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கிடையே போட்டி தொடங்கியது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் அலி கொஞ்சம் குத்துகளை விடுகிறார். ஆனாலும் ஃபோர்மன் அலிக்கு இடம் கொடுக்கத் தயாராக இல்லை. அலி எதிர்பார்க்காத வேகத்தில் தொடர்ச்சியாக பதிலடி குத்துகளை அலியின் மீது இறக்குகிறார். அலி தடுமாறுகிறார். தாக்குதல் ஆட்டத்தைத் தவிர்த்துத் தற்காப்பு ஆட்டத்திற்குச் செல்கிறார். கைகளைக் காப்பாகக் கொண்டு தொடர்ந்து அலி குத்துகளை வாங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். இது முழுக்க முழுக்க ஃபோர்மனின் ஆட்டமாக, அவரின் எண்ணப்படி வித்தைகள் நிகழும் களமாக மாறத் தொடங்கியது.