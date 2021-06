உலக வில்வித்தை போட்டி: ஜோடியாக தங்கம் வென்று அசத்திய அட்டானு தாஸ் - தீபிகா குமாரி தம்பதி!

Also read:

இரண்டு வருடக் காதலுக்குப் பிறகு கடந்த வருடம் அட்டானு தாஸும் தீபிகாவும் திருமண பந்தத்தில் இணைந்திருக்கின்றனர். திருமணமான ஒரு வருடத்திற்குள்ளேயே கணவன், மனைவியாக இணைந்து உலகக்கோப்பை வில்வித்தைப் போட்டியில் தங்கம் வென்றிருப்பது இந்திய மக்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

``இந்த வெற்றியின் மூலம் நாங்கள் `Made for each other' என்று தோன்றுகிறது. அதனால்தான் நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டிருக்கிறோம்” என்று தாங்கள் தங்கம் வென்றிருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சியுடனும் நெகிழ்ச்சியுடனும் அட்டானு தாஸ் தெரிவித்திருக்கிறார்.