KKR v RR: `தவ்ளூண்டு ஆங்கர்தான்,அவ்ளோ பெரிய கப்பலையே நிறுத்துது'- மிரட்டிய ஜெய்ஸ்வால்; வென்ற ஆர்ஆர்

கிரிக்கெட் போன்ற குழு விளையாட்டுகளில் எந்த ஒரு தனிப்பட்டவரின் வெற்றியும் அணியின் வெற்றியே. போலவே தனி ஒருவரின் சாதனையும் அவனுக்கானது மட்டுமே அல்ல. `It's okay but standing in a winning side is more important' எனப் பல வீரர்களும் சொல்லிக் கேட்டிருப்போம். அணி தோல்வியுற்ற நிலையில் ஆட்ட நாயகன் விருது பெறும் எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்னும் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்வதில்லை. தன் அணிக்காக விளையாட வேண்டும், வெல்ல வேண்டும் என்பது மட்டுமே ஒரு தேர்ந்த ஆட்டக்காரனின் மனநிலையாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆட்டக்காரனுக்கும் தான் நின்று விளையாடி தன் திறமையால் தன் அணி வெல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசையிருக்கும். அப்படி தன் அணிக்காக வெற்றியைப் பெற்றுத்தருகிற தருணம் மறக்க முடியாத தருணமாக இருக்கும். அதுவரை அனுதினமும் மேற்கொண்ட பயிற்சி, கற்ற துல்லியம் கைவரப்பெறும். இழப்பு, அவமானம் என முந்தைய காலகட்டத்தின் அத்தனையும் ஒரு நொடியில் மாறிப்போகும். யஸ்ஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு நேற்று அப்படியான ஒருதினம்.