பிவி சிந்துவின் தோல்விக்கு காரணம் என்ன... இடது கை சீன வீராங்கனையை வீழ்த்தி வெண்கலம் வெல்வாரா?

Form is temporary… But class is permanent என்பார்கள். ''2016 ரியோ ஒலிம்பிக்கின்போது இருந்த ஃபார்ம் சிந்துவுடம் இப்போது இல்லை. அதனால் சில்வர் சிந்து தங்கம் வெல்வது எல்லாம் நடக்காத காரியம்'' என டோக்கியோ கிளம்பும் முன்பே சிந்துவின் உயரத்தை மதிப்பிட்டு பலரும் முடிவுரை எழுதிவிட்டார்கள். ஆனால், தான் யார், தன் திறமை என்ன என்பதை நிரூபித்தார் சிந்து. காலிறுதிப்போட்டி வரை ஒரு செட் கூட தோற்காமல் ஆச்சர்யப்படுத்தினார் சிந்து. இந்த முறை நிச்சயம் தங்கம் வென்றுவிடுவார் என எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்த நிலையில்தான் அரையிறுதியில் நேர் செட்டில் வீழ்ந்துவிட்டார். சிந்துவின் வீழ்ச்சிக்குக் காரணம் என்ன?!

தாய் சூ யிங்கிற்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சிந்து 21-18, 21-12 என நேர் செட்களில் தோல்வியடைந்தது எல்லோருக்குமே அதிர்ச்சிதான். அதுவும் முதல் செட்டின் ஆரம்பத்தில் முன்னிலையில் இருந்து சிந்துவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துரத்திப்பிடித்து, பின்னர் இரண்டாம் செட்டில் நெருங்கவே முடியாத உயரத்துக்குப் போய் வீழ்த்திவிட்டார் தாய் சூ யிங்.