சிமோன் பைல்ஸ் : விளையாடுவதை விட விலகுதல் கடினமானது… ஏன் நம்பிக்கை இழந்தார் ஜிம்னாஸ்டிக் பேரரசி!

சிமோனின் இந்த மன அழுத்த நிலையை ஜிம்னாஸ்டிக் பதத்தில் ‘Twisties’ என்கிறார். ஓடி வந்து காலை ஊன்றி, பாய்ந்து பறந்து அந்தரத்தில் உடலைச் சுழற்றி சாகசம் செய்யும் நேரத்தில் திடீரென தன்னிலை உணர்வை இழக்கும் நிலைதான் இது. அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இருப்பதை உணர்ந்ததால்தான் சிமோன் பின் வாங்கியிருக்கிறார்.

உலகின் இளம் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனைகள் தங்கள் உடல் தங்களுக்குச் சொந்தமானதல்ல என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது தவறு என்று சிமோன் உரக்கச் சொல்லியிருக்கிறார். அதையும் மீறி தேசத்துக்காக, கனவுகளுக்காக, ரசிகர்களுக்காக என்று அவர் களமிறங்கினால் காயங்கள் உண்டாகலாம். காலம் முழுக்க எழுந்து நடக்க முடியாத பண்டமாக படுக்கையில் கிடக்கும் அவல நிலையும் நேரலாம். அதையெல்லாம் உணர்ந்து ‘தனக்காக’ சிமோன் எடுத்திருக்கும் இந்த முடிவு வரவேற்கத்தக்கது. அவரைப் போன்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியானதும்கூட.

விளையாட்டுதான் சிமோனின் வாழ்க்கைதான் என்றாலும் வாழ்க்கையை விளையாட்டாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாதல்லவா! இனியும் காலமும் களங்களும் காத்திருக்கின்றன, சிமோன் நிச்சயம் மீண்டு வருவார் என்பதை அவரது இன்றைய ட்விட்டர் செய்தி புன்னகையுடன் சொல்கிறது.

The outpouring of love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before.

ட்விட்டரில் சாம்பல் நிற இதயம் பதிவிடுவது சிமோன் பைல்ஸின் வழக்கம். இந்த விலகலினால் நம் இதயங்களில் மேலும் நெருக்கமானவராக மாறியிருக்கிறார் இந்த தேவதை.