வைரலாகும் வில்வித்தை வீராங்கனையின் வீடியோ... அவர் உண்மையிலேயே விளையாட்டு வீரர்தானா? Fact Check

பிரபல பாப் பாடகி சூயூ, தைவானைச் சேர்ந்தவர். கொரியாவில் TWICE என்ற இசைக்குழுவில் பாடகியாக இருக்கிறார். இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் தென் கொரிய பாப் பாடல்களுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு உள்ளது. இதை சுருக்கமாக கே-பாப் (K-POP) என அழைக்கிறார்கள். இந்த கே-பாப் குழுவில் ஒன்றுதான் TWICE. இந்த TWICE குழுவில் இருக்கும் பெண் பாடகர்களில் சூயூ மிகவும் பிரபலம். அவரது குரலுக்காகவும் அழகிற்காகவும் பெரும் ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. ஒருமுறை கொரிய பிரபலங்கள் பங்குபெறும் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் அவர் பங்கேற்றிருக்கிறார். கொரியாவில் வில்வித்தை மிகவும் பிரபலம் என்பதால், அந்த ஷோவிலும் அது இடம்பெற்றிருக்கிறது. அப்போது சூயு அம்பெய்தும் வீடியோக்கள்தான் இவை.