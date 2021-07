வயதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல... அபிஷேக் வெர்மா ஒரு பிறவி வீரன்!

'He is bloody 36 years old. இதெல்லாம் புரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரிட்டையர் ஆகுற வயசு' ஜெர்ஸி படத்தில் வரும் இந்த வசனம்தான் விளையாட்டு வீரர்களின் யதார்த்தம். ஒரு வீரருக்கு 30 வயதை தாண்டிவிட்டாலே 'இவர் அவ்வளவுதான்' என முடிவுசெய்து ஓரங்கட்ட தொடங்கிவிட்டார்கள். விளையாட்டில் நீங்கள் சாதிக்க நினைப்பதையெல்லாம் 20-30 வயதிற்குள்ளேயே சாதித்து முடிக்க வேண்டும். அப்படிச் சாதிக்க வேண்டுமெனில் நீங்கள் நடைபழகிய வயதிலிருந்தே பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இது ஓர் எழுதப்படாத விதி. ஆனால், எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விதிவிலக்கு உண்டுதானே! இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு விதிவிலக்காக அமைந்தது 31 வயதாகும் அபிஷேக் வெர்மாவின் கரியர்.