ருத்துராஜின் ருத்ரதாண்டவம்... மூணு அடி வாங்கியாச்சு… இனி திருப்பி அடிக்கிறதுதானே ஹீரோக்கள் பாலிசி!

இந்தப் போட்டியிலும் முதலில் கொஞ்சம் தடுமாறவே செய்தார். ஆனாலும், பேட் கம்மின்ஸ் வீசிய இரண்டாவது ஓவரில் ருத்தராஜ் அடித்த ஒரு கவர் டிரைவ் அவர் மீதான நம்பிக்கையை உயர்த்தியது. அந்த ஷாட்டில் அப்படி ஒரு நேர்த்தியான டைமிங் இருந்தது. அதே ஓவரில் கம்மின்ஸ் வீசிய ஷாட் பாலில் ஸ்கொயர் லெக்கில் சிக்சர் அடித்திருப்பார். இந்த ஷாட்தான் ருத்துராஜ் திருப்பி அடிக்கப் போவதற்கான அறிகுறியாக அமைந்தது. ப்ரசத் கிருஷ்ணாவின் ஓவரில் மீண்டும் ஒரு கவர் டிரைவை அடித்து தனது க்ளாஸை மீண்டும் காட்டினார்.

மெதுவாக வைடாக வீசும் ரஸலின் பந்தை பொல்லார்ட் மாதிரியான பிக் ஹிட்டர்கள் அடிப்பதற்கே சிரமப்படும் வேளையில், ருத்துராஜ் ரொம்பவே சுலபமாக தனது ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஸ்டைல் மூலம் சரியாக டைம் செய்து மிட் விக்கெட்டில் சிக்சராக்கினார். ‘’ Out of form என்பது வேறு out of runs என்பது வேறு. ருத்தராஜ் கெய்க்வாட் out of runs-ல்தான் திணறினார். அவருடைய ஃபார்ம் அப்படியேதான் இருக்கிறது’’ என கெய்க்வாட் பற்றி பார்த்திவ் பட்டேல் கூறியிருந்தார். நம்ம ஹீரோக்கு பலமில்லாம இல்ல... மூணு அடி வாங்கிட்டு திருப்பி அடிக்கணுங்கிறதுதான் அவரோட பாலிசி!



அரைசதத்தை கடந்து சிக்சர்களை பறக்கவிட்டுக் கொண்டிருந்த ருத்துராஜ் வருண் சக்கரவர்த்தி வீசிய ஓவரில் டீப் மிட்விக்கெட்டில் சிக்சருக்கு முயன்று 64 ரன்களில் கேட்ச் ஆனார். உத்தப்பா குறித்த அழுத்தம், ஃபார்ம் குறித்த கேள்வி, தோனியின் நம்பிக்கை கொடுக்கும் அழுத்தம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் செம மாஸான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடியிருக்கிறார். ருத்துராஜ் கண்களில் தெரியும் நெருப்பு குறையாமல் இன்னும் பல இன்னிங்ஸ்களை இப்படியே ஆட வேண்டும் என்பதே சிஎஸ்கே ரசிகர்களின் விருப்பம்.