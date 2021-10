வர்றாங்க, சிக்ஸ் அடிக்கிறாங்க, சம்பவம் செய்றாங்க... பீஸ்ட் மோடில் ஆடி சென்னையை சாய்த்த ராஜஸ்தான்!

ருத்துராஜை பொறுத்தவரைக்கு தன்னுடைய நேச்சுரலான கேம் ப்ளானில் எப்போதும் மாற்றங்களை செய்வதே இல்லை. அதாவது, பவர்ப்ளேயில் பெரிதாக ரிஸ்க் எடுக்காமல் நின்று ஆடிவிட்டு மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின்னர்கள் உள்ளே வந்தவுடன் அடித்து வெளுப்பதே அவருடைய அணுகுமுறை. இதை எந்த மைதானத்திலும் எப்படியான சூழலிலும் அவர் மாற்றி கொள்வதே இல்லை. 'Partnership is all about complimenting each other' என்று சொல்லப்படும். ருத்துராஜ் பவர்ப்ளேயில் மெதுவாகத்தான் ஆடுவார் என்பதால் முதல் 6 ஓவர்களில் அட்டாக் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பை டூ ப்ளெஸ்சிஸ் எடுத்துக் கொள்வார். பெரும்பாலான போட்டிகளில் மிகச்சிறப்பாக அவரது ரோலை ஆடி கொடுத்துவிடுவார். இதனால் ருத்துராஜுக்கு பவர்ப்ளே அடித்து ஆடுவதற்கான தேவையே எழாது. பவர்ப்ளே முடிந்த பிறகு, ஸ்பின்னர்கள் உள்ளே வந்தவுடன் அந்த அட்டாக்கிங் ரோலை ருத்துராஜ் எடுத்துக்கொள்வார். மெதுமெதுவாக அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை கூட்டி கொண்டே சென்று டெத் ஓவரில் வெடித்து சிதறுவார். நேற்று ராஜஸ்தானுக்கு எதிராகவும் அப்படித்தான் செய்தார்.