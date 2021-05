கெய்ரான் பொலார்ட்... மும்பை இந்தியன்ஸின் மாஸ்டர் பீஸ்! #HBDPollard

ஐபிஎல் வரலாற்றைப் புரட்டிப் பார்த்தால், ஒவ்வொரு சீசனும் எப்படியும் ஒரு விருது வாங்கிவிடுவார். ஆரஞ்ச் கேப், தொடர் நாயகன் போன்ற விருதுகள் இல்லாவிட்டாலும், Catch of the season, Super Striker of the season, Most catches of the season, Debut performance of the season என்று விருதுகளை அடுக்கிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறார். அதனால்தான், இன்னும் மும்பை இந்தியன்ஸின் அசைக்க முடியாத வீரராக, துணைக் கேப்டனாக விளங்குகிறார்.