CSK, MI, RCB இல்லாவிட்டால் IPL என்ன ஆகும்? மூன்று அணிகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறதா இந்தத் தொடர்?

இருக்கிறது. இன்னும் ஆழமாக யோசித்துப் பார்த்தீர்களென்றால், கடந்த ஆறேழு ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு IPL தொடரின் முதல் போட்டியிலும் CSK, MI, RCB இந்த மூன்று அணிகளில் ஏதேனும் இரண்டு அணிகள் விளையாடிவிடும். CSK vs MI, CSK vs RCB அல்லது MI vs RCB. ஏன்? இந்த மூன்று அணிகளை வைத்து தொடர் தொடங்கினால்தான், இந்தத் தொடருக்கும் சரி ஒளிபரப்பாளர்களுக்கும் சரி, போதுமான அளவு கவனம் கிடைக்கிறது. அப்படியெனில், மற்ற அணிகள் முதல் போட்டியில் விளையாடினால் கவனம் ஈர்ப்பதில்லையா? ஆம்!