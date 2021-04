KKR v CSK: டேபிள் டாப்பில் சென்னை... இதயங்களை வென்ற கொல்கத்தா! | IPL 2021

தோனியின் 150வது டிஸ்மிஸல், டுப்ளெஸ்ஸியின் 95*, கெய்க்வாட்டின் பாசிட்டிவான 50 , தீபக் சஹாரின் அசத்தல் ஸ்விங் பவுலிங் என சென்னை பக்கம் ஆயிரம் ஆயிரம் மரண மாஸ் விஷயங்கள். இருந்தாலும் கொல்கத்தா வெல்லட்டுமே என ஹார்ட்டின்களை அள்ளினர் கொல்கத்தாவின் ரஸலும், பேட் கம்மின்ஸும். இருவருமே தலா ஆறு சிக்ஸ் விளாசி நினைவு கொள்ளத்தக்க ஓர் ஆட்டத்தை பரிசளித்திருக்கிறார்கள். In the end the cricket has won என்பார்களே. இன்று நடந்த போட்டி அப்படியானதொன்று!