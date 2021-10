2020-ல் நாக் அவுட்டான கிளென் மேக்ஸ்வெல் மீண்டு வந்தது எப்படி… ஹாட்ரிக் அரைசதங்களின் பின்னணி என்ன?!

கோலி சமீபத்தில் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் அழுத்தமும், அவர் முன்னர் சந்தித்த அழுத்தத்திற்கு, சற்றும் குறையாதது. வேறுபாடு என்ன எனில், அவரது மன நரம்புகள் முன்னிலும், வலிமையுடையதாக மாறி உள்ளது மட்டும்தான். அவர், இதைக் கடந்து விடுவார். Passion can relieve anyone from depression! மறக்கடிக்கப்பட்ட, பழகிப் போன வலிகளை விட, அணுஅணுவாய் அனுபவித்த வலி, ஒருவரை சர்வ நிச்சயமாக, உயரப் பறக்க வைக்கும்.