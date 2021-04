IPL 2021 : நீங்க அடிக்கணும்... நாங்க ரசிக்கணும்... கமான் கெயில்! #ChrisGayle

ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் hand - eye co ordination. எந்தவொரு பயிற்சியும் இல்லாமல், அது நேச்சுரல் கிஃப்ட்டாக இருக்கும் வீரர்களுக்கு இது மிகவும் சுலபமாக வரும். ஷேவாக்கும், கெயிலும் பெளலர்களை அப்படித்தான் டீல் செய்வார்கள். இருவருக்கும் ஃபுட்வொர்க் என்று ஒன்று கிடையாது. பந்து வருகிறது, அதை நாம் அடிக்கிறோம் என்கிற ஒரு ரோபோட்டிக் மனநிலை மட்டுமே எஞ்சி நிற்கும். ஒரு பெளலர் தன்னை சோதிக்கிறார் என முடிவு செய்துவிட்டால், கெயில் க்ரீஸ் லைனில் இருந்து சில் இன்ச் நகர்ந்து வந்து நிற்பார். கெயிலின் ஆஜானுகுபாகு உடலுக்கும், அவரின் இந்த மேனரிஸத்துக்கும் எந்த பெளலருக்குமே சற்று நிலை குலையத்தான் செய்யும்.

சில நாடுகளில் கெயில் போன்ற உலகப்புகழ் வீரர்களுக்கு இன்னும் ஓட்டலில் ரூம் தரப்படுவதில்லை. நைட் கிளப்களில் கெயில் நிறத்தில் இருப்பவர்களை உள்ளே அவர்கள் அனுமதிப்பதில்லை. கெயிலின் அத்தனை சாதனைகளும் கூட அந்தக் கதவுகளை ஏனோ திறப்பதில்லை.

கெயில் பார்த்து வியந்த வீரர் அவர். டெஸ்ட் போட்டியில் 300 ரன்கள் அடிக்கும் போது அமைதியாக அவர் இருக்கிறார். அந்த போட்டிக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல் புத்தகம் படித்துக்கொண்டிருக்கிறார். கெயில் அவுட்டானதும் தான் அவர் நிம்மதி கொள்கிறார். கெயிலால் என்றும் மறக்க முடியாத சம்பவம் அது.

ஒரு குறிப்பிட்ட போட்டியில் நாம் தான் பாஸ் என்பதற்கு நாம் எப்போதும் எப்படி விளையாடுகிறோம் என்பது முக்கியமில்லை. நமக்கு அடுத்து அந்தப் பட்டியலில் இருப்பவரின் சாதனைதான், நாம் எவ்வளவு பெரிய டான் என்பதை உணர்த்தும். ஆம், ஐபிஎல் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர் வரிசையில் கெயிலுக்கு அடுத்து இருப்பது ஏபிடி. கெயிலை விடவும் 38 போட்டிகள் அதிகம் விளையாடி இருக்கிறார். ஆனால், 133 சிக்ஸர்கள் பின் தங்கி இருக்கிறார். லாராவுக்கு அடுத்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் சார்பில் 10,000 ஒரு நாள் ரன்களை அடித்தவர் கெயில்.

Life starts at forty gayle. Hit us soon!