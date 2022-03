மகளிர் தினம்: தமிழக அளவில் பெண்கள் ஹாக்கியை வலுப்படுத்த 17 அணிகள் கொண்ட சிறப்புத் தொடர்!

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ‘We are for Hockey Trophy’ என்ற பெண்களுக்கான ஹாக்கி தொடர் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது ‘We are for Hockey’ கிளப். எந்த ஒரு மகத்தான மாற்றமும் சிறு புள்ளியில் இருந்துதானே தொடங்குகிறது. கடந்தாண்டு ஒலிம்பிக் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா தோற்கடித்து வரலாறு படைத்தது, ஆசிய ஹாக்கி தொடரில் வெண்கலம் வென்றது என சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் இந்திய பெண்கள்.