`Hand of God' Diego Maradona: 20-ம் நூற்றாண்டின் ஆகச்சிறந்த கோல் - மாவீரன் கடவுளான கதை!

மரடோவின் ஜெர்ஸிக்கு விலையை நிர்ணயம் செய்துவிட முடியும். ஆனால், அவரால் நிகழ்ந்த அந்த வரலாற்றுத் தருணம் விலைமதிப்பே அற்றது.

தொடரின் இறுதிவரை சிறப்பாக விளையாடிய அர்ஜென்டினா இறுதிப் போட்டியில் மேற்கு ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்தி உலகக்கோப்பையை வென்று சாம்பியனானது. இந்தத் தொடரில் மரடோனா 5 கோல்களையும் 5 அசிஸ்ட்களையும் செய்திருந்தார். எல்லாமே வரலாறுதான். ஆயினும், அந்த Hand of God-ம் Goal of the Century-ம் மட்டும் எப்போதுமே கொஞ்சம் கூடுதல் ஸ்பெசல்தான்!